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«Однозначно изменилось». Трусова высказалась об отношении тренеров после возвращения

«Однозначно изменилось». Трусова высказалась об отношении тренеров после возвращения
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Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова) рассказала, как тренеры изменили к ней подход после рождения ребёнка.

– Ты чувствуешь, что как-то изменилось отношение к тебе?

– Однозначно. Всё понимают. Отношение всех изменилось. Раньше ты подходишь – тебе говорят задание, в основном говорят, что ты мало сделал, давай ещё. Конечно, мне всегда говорили останавливаться, когда я маленькая была. Но всё равно чаще было: «Иди на следующий лёд».

А сейчас говорят: «Ну мы можем на каком-то льду отработать программу». Я говорю: «Да, останусь, конечно». Спрашивают: «Точно можешь в шесть?» Я говорю: «Да, могу».

Думаю, им было сложно перестроиться, но, мне кажется, ключевым был ребёнок. Я даже когда сказала: «Можно мне, пожалуйста, два с половиной выходных на неделе», они ответили: «Ну конечно, делай, как тебе удобно». А я приготовилась, продумала, – сказала Трусова в выпуске «ДоброFon».

Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

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