Трусова рассказала о новых программах

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова) рассказала о новых программах.

«Мне стало легче и понятнее катать лиричные образы. Когда Бенуа (Ришо) ставил короткую и только принёс музыку, я думала, что мне будет скучновато катать. Потому что мне уже ставили короткую программу медленную, а потом сказали: «Ты просто засыпаешь, тебе нельзя такое катать», – и поменяли её.

Сейчас мне очень нравится, в ней есть развитие, есть своя история, которую он придумал, – и я с ней согласна, мне нравится.

Программа в целом про меня, не то чтобы личная. Он прям сильно расписал, и я дословно не передам это. Но условно: я искала себя, были разные периоды, где-то меня осуждали, но во второй части я потихоньку начинаю лететь-лететь и к концу программы я уже смотрю вверх – и всё, полетела.

Мне Даниил Маркович (Глейхенгауз) сразу сказал: «Ты поставила нас в ступор, когда вы поставили медленную короткую». Потому что все понимают, что мне тяжеловато будет ехать быструю произвольную. Он сказал, что надо сильно думать, что сделать. И потом предложил «Очень странные дела».

Я их начинала смотреть, но из-за того, что Миша уже был, мы забросили. И он сказал: «Ну ты посмотри». Сказал, какие моменты основные, что он хочет. И мы сначала поставили программу, а потом начали смотреть.

Мне очень понравилась идея. В середине программы я всё переживала, что будет не видно: я умею белые глаза делать (закатывает глаза). И когда это показали, я говорю: «О, я так могу». Они так на меня посмотрели. И Этери Георгиевна (Тутберидзе) долго не смотрела вообще и говорила: «Не, не надо, сейчас не выкатятся назад». Переживала-переживала, а получилось классно.

И вот посередине я стою, у меня закатываются глаза. И потом она уже предлагала: «Давай ты поедешь кантилевер и будешь их закатывать». Я говорю: «Да, конечно, всю программу буду катать с белыми глазами», – сказала Трусова в выпуске «ДоброFon».