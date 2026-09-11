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Фигурное катание: расписание John Nicks Pairs Challenge, 11-12 сентября 2026

Фигурное катание: расписание John Nicks Pairs Challenge
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В ночь с 11 на 12 сентября стартует турнир серии «Челленджер» John Nicks Pairs International. В рамках первого соревновательного дня спортивные пары покажут короткие программы на турнире. Россию на турнире представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. John Nicks Pairs International. Норвуд, США. Расписание (время — московское):

11 сентября, пятница:

23:00. Юниоры. Пары. Короткая программа;
00:20 (12 сентября). Спортивные пары. Короткая программа.

12 сентября, суббота:

21:00. Юниоры. Пары. Произвольная программа;
22:15. Спортивные пары. Произвольная программа.

Пары. Список участников:

  1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия).
  2. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения).
  3. Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада).
  4. Мию Юноки/Тристан Тейлор (Канада).
  5. Меган Вессенберг/Денис Стрекалин (Франция).
  6. Сидни Кук/Мэттью Кеннеди (США).
  7. Оливия Флорес/Марк Садаски (США).
  8. Кэти Макбет/Балаж Надь (США).
  9. Сара Нуньес/Блейк Айзенах (США).
  10. Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (США).
  11. Наоми Уильямс/Лаклан Льюэр (США).
Календарь John Nicks Pairs International
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