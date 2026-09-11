Фигурное катание: расписание John Nicks Pairs Challenge

В ночь с 11 на 12 сентября стартует турнир серии «Челленджер» John Nicks Pairs International. В рамках первого соревновательного дня спортивные пары покажут короткие программы на турнире. Россию на турнире представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. John Nicks Pairs International. Норвуд, США. Расписание (время — московское):

11 сентября, пятница:

23:00. Юниоры. Пары. Короткая программа;

00:20 (12 сентября). Спортивные пары. Короткая программа.

12 сентября, суббота:

21:00. Юниоры. Пары. Произвольная программа;

22:15. Спортивные пары. Произвольная программа.

Пары. Список участников:

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия). Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения). Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада). Мию Юноки/Тристан Тейлор (Канада). Меган Вессенберг/Денис Стрекалин (Франция). Сидни Кук/Мэттью Кеннеди (США). Оливия Флорес/Марк Садаски (США). Кэти Макбет/Балаж Надь (США). Сара Нуньес/Блейк Айзенах (США). Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (США). Наоми Уильямс/Лаклан Льюэр (США).