Фигурное катание: расписание John Nicks Pairs Challenge

В ночь с 11 на 12 сентября стартует турнир серии «Челленджер» John Nicks Pairs International. В рамках первого соревновательного дня спортивные пары покажут короткие программы на турнире. Россию на турнире представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фигурное катание. John Nicks Pairs International. Норвуд, США. Расписание (время — московское):
11 сентября, пятница:
23:00. Юниоры. Пары. Короткая программа;
00:20 (12 сентября). Спортивные пары. Короткая программа.
12 сентября, суббота:
21:00. Юниоры. Пары. Произвольная программа;
22:15. Спортивные пары. Произвольная программа.
Пары. Список участников:
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия).
- Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения).
- Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада).
- Мию Юноки/Тристан Тейлор (Канада).
- Меган Вессенберг/Денис Стрекалин (Франция).
- Сидни Кук/Мэттью Кеннеди (США).
- Оливия Флорес/Марк Садаски (США).
- Кэти Макбет/Балаж Надь (США).
- Сара Нуньес/Блейк Айзенах (США).
- Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (США).
- Наоми Уильямс/Лаклан Льюэр (США).