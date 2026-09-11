«Ситуация стала критической — тренировки дальше были невозможны». Косторная — об операции

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная рассказала о перенесённой операции.

— Недавно поступила информация, что вы сейчас не тренируетесь. Что-то случилось?

— Дела у нас хорошо, сейчас путешествуем. Несколько недель назад, ещё в августе, у меня была операция. Мы не очень хотели её делать, честно сказать. Но ситуация стала критической – тренировки дальше были невозможны. И уже по ходу операции выяснилось, что травма оказалась намного сложнее, чем изначально. Сейчас наши тренировки никак не проходят, потому что я долечиваю травму: ждём заживления и разрешения от врачей. Пока врачи не разрешают делать ничего: максимальная нагрузка на руку – это сжимание и разжимание эспандера. И всё.

— А что за травма — рука?

— Повторная травма левого плеча. Диагноз я бы не хотела называть. Но скажу, что была сложная операция с последующим долгим восстановлением, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.