Алёна Косторная: я много раз пропускала сезоны и возвращалась, для меня это обыденность

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная рассказала, испытывает ли волнение перед возвращением на соревнования после рождения сына. Сейчас спортсменка выступает в парном катании с мужем Георгием Куницей.

— Вы планируете возвращаться на соревновательный лёд — каково это для вас? Нет ли какого-то особого мандража? Всё-таки это возвращение после большого перерыва!

— Я довольно много раз уже пропускала сезоны и много раз возвращалась, поэтому для меня это обыденность. Ничего страшного и серьёзного я в этом не вижу, поэтому особого мандража нет. Выйдем, сделаем свою работу, подождём, посмотрим, как судьи оценят. Ничего сверхъестественного, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.