15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Косторная рассказала, как ей даётся материнство

Алёна Косторная рассказала, как ей даётся материнство
Комментарии

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная поделилась своим опытом материнства. Косторная замужем за своим партнёром Георгием Куницей, в сентябре 2025 года у них родился сын Дмитрий.

— Как вообще вам удалось так быстро прийти в форму после рождения сына? Вы уже спустя пару недель выводили на лёд Георгия, вашего супруга, для подтверждения разряда.
— Из роддома я вышла с примерно соревновательным весом. То есть за пять дней вес из беременного пришёл в добеременный. И я для этого не делала ничего!

— Как вам даётся материнство? Есть бессонные ночи или Дима у вас спокойный малыш и даёт выспаться?
— Дима иногда плачет ночью, в основном только когда хочет есть. В остальном всё довольно спокойно. Но, как у всех детей, бывают истерики: он становится старше, у него появляется своё мнение, свои желания. Мы учимся с этим сосуществовать вместе, без скандалов, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Алёна Савченко — мой главный пример для подражания». Интервью с Алёной Косторной
Эксклюзив
«Алёна Савченко — мой главный пример для подражания». Интервью с Алёной Косторной