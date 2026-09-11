Алёна Косторная рассказала, как ей даётся материнство

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная поделилась своим опытом материнства. Косторная замужем за своим партнёром Георгием Куницей, в сентябре 2025 года у них родился сын Дмитрий.

— Как вообще вам удалось так быстро прийти в форму после рождения сына? Вы уже спустя пару недель выводили на лёд Георгия, вашего супруга, для подтверждения разряда.

— Из роддома я вышла с примерно соревновательным весом. То есть за пять дней вес из беременного пришёл в добеременный. И я для этого не делала ничего!

— Как вам даётся материнство? Есть бессонные ночи или Дима у вас спокойный малыш и даёт выспаться?

— Дима иногда плачет ночью, в основном только когда хочет есть. В остальном всё довольно спокойно. Но, как у всех детей, бывают истерики: он становится старше, у него появляется своё мнение, свои желания. Мы учимся с этим сосуществовать вместе, без скандалов, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.