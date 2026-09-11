Алина Загитова получила штрафы за 124 нарушения ПДД с начала года — источник

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова получила штрафы за 124 нарушения ПДД в 2026 году на общую сумму 205 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По сообщению источника, квитанции выписывались на «золотой BMW, приобретённый Загитовой в прошлом году». Чаще всего фигуристку штрафовали за превышение скорости, неуплату парковки, движение по выделенной полосе для общественного транспорта и съезд на обочину, чтобы объехать пробки. Пик нарушений пришёлся на лето, когда за 92 дня фигуристка получила 71 штраф.

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.