15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова исполнила четверной тулуп на тренировке

Александра Трусова исполнила четверной тулуп на тренировке
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своём телеграм-канале видео исполнения на тренировке элемента ультра-си – четверного тулупа.

В июле 2024 года Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025 году у пары родился сын Михаил. Трусова вернулась к тренировкам в начале 2026 года, продолжив работать под руководством тренера Этери Тутберидзе. В начале сентября фигуристка заняла второе место на своём дебютном международном турнире в Токио после рождения сына. В прокате произвольной программы Александра чисто исполнила четверной лутц и стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок после родов.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86
Материалы по теме