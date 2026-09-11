Александра Трусова исполнила четверной тулуп на тренировке

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своём телеграм-канале видео исполнения на тренировке элемента ультра-си – четверного тулупа.

В июле 2024 года Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025 году у пары родился сын Михаил. Трусова вернулась к тренировкам в начале 2026 года, продолжив работать под руководством тренера Этери Тутберидзе. В начале сентября фигуристка заняла второе место на своём дебютном международном турнире в Токио после рождения сына. В прокате произвольной программы Александра чисто исполнила четверной лутц и стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок после родов.