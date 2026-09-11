Косторная призналась, что планирует отдать сына в спорт

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная рассказала о планах отдать сына в спорт через некоторое время.

— Самый банальный вопрос, который задают всем фигуристам на тему детей: хотели бы отдать сына в спорт? Поставить на коньки?

— Сына мы отдадим в спорт, но пока не знаем в какой — это будет его выбор. Если у ребёнка будет желание, мы поддержим любые его адекватные интересы, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Косторная замужем за своим партнёром Георгием Куницей, в сентябре 2025 года у них родился сын Дмитрий.