Александра Трусова может выступить на мемориале Дениса Тена в Казахстане — источник

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) может выступить на мемориале Дениса Тена, который входит в серию «челленджер», в Казахстане. Об этом сообщает «РИА Новости».

По сообщению источника, окончательное решение будет принято позднее.

В июле 2024 года Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в 2025 году у пары родился сын Михаил. Трусова вернулась к тренировкам в начале 2026 года, продолжив работать под руководством тренера Этери Тутберидзе. В начале сентября фигуристка заняла второе место на своём дебютном международном турнире в Токио после рождения сына. В прокате произвольной программы Александра чисто исполнила четверной лутц и стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок после родов.