«Часто слышу, что я эталон для юных фигуристок. Приятно». Косторная — о своём скольжении

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная отреагировала на положительные комментарии о её скольжении.

— Cледите за турнирами как в России, так и за рубежом? Уровень женской одиночки сейчас такой, что, кажется, вы вполне бы могли побеждать даже без ультра-си — если учитывать ваше прекрасное скольжение.

— Да, я очень внимательно слежу за всеми турнирами. Не могу говорить за женское одиночное, потому что я больше к нему не отношусь, но действительно технический уровень по прыжкам чуть упал, стало проще. Однако при этом сильно усложнилось катание, вращения и всё остальное. Поэтому нельзя сказать, что раньше было тяжелее, а теперь легче: просто сложность сместилась — если раньше нужно было докатать программу с большим количеством элементов, то сейчас задача в другом — выполнить меньшее количество элементов, но на более высоком уровне качества.

— Сколько юных фигуристок в интервью говорят, что хотят скользить как вы! Не было мыслей вернуться в одиночное?

— Очень часто слышу, что я эталон скольжения для молодых фигуристок. Это очень приятно! Но, конечно же, хочется расти и развиваться дальше, чтобы это так и оставалось, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.