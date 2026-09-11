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«Ещё до паузы решили, что оставим её». Косторная — о программе «Мастер и Маргарита»

«Ещё до паузы решили, что оставим её». Косторная — о программе «Мастер и Маргарита»
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Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная рассказала, почему она и её партнёр Георгий Куница решили оставить для нового сезона старую произвольную программу «Мастер и Маргарита».

— Хотелось бы спросить про постановки на сезон: в Сети была информация, что у вас новая короткая, а произвольная — оставляете «Мастера и Маргариту». Почему так решили?
— Насчёт «Мастера и Маргариты» мы решили ещё до того, как взяли паузу, что оставим её: уже тогда знали, что будем катать эту программу долго. По сути, мы проехали её всего один раз – на контрольных прокатах – и сразу после этого взяли паузу. Поэтому вопроса о смене произвольной у нас вообще не стояло, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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