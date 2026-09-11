Косторная объяснила, почему они с Куницей отказались от «Ангела» в короткой программе

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная ответила, почему она и её партнёр Георгий Куница отказались от короткой программы «Ангел», которая была поставлена по мотивам старой одиночной программы спортсменки под парную.

— Короткую пока оставите в секрете — какие у вас будут образы? Слышала, что какие-то национальные мотивы. Кто занимался постановкой?

— Короткую пока оставим в секрете, да. Это будут кое-какие национальные мотивы. Постановкой занимались Албена Денкова и Максим Ставиский.

— Почему решили отказаться от «Ангела» в короткой? Мы с вами общались в далёком 2022 году — и вы тогда сказали, что устали от него. А потом вы перешли в парное катание и поставили короткую по мотивам «Ангела»…

— Это очень красивая музыка, но она очень сложная. Она мне, в принципе, очень нравится. И я люблю музыку такого формата, неоклассику. Возможно, это был такой порыв, чтобы зрители ещё раз смогли вспомнить «Ангела» — что это такое, но чуть-чуть в другом формате. То есть не в одиночной, а в парной программе, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.