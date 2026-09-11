«Это стало шоком». Жулин — о реакции Степановой и Букина на решение ISU

Серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Александра Степанова и Иван Букин находятся в шоке после решения Международного союза конькобежцев (ISU) отказать им в получении нейтрального статуса.

«Это решение ISU было ожидаемым, потому что все решения, которые принимаются в последнее время, отрицательные. Будет подан иск в CAS, министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что будет нам помогать и стоять за спортсменов. Будем продолжать бороться и верить в чудо.

Понятно, что для Александры и Ивана это решение ISU стало шоком. Ведь люди всю жизнь положили ради фигурного катания и выступлений на международных соревнованиях», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».