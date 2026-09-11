Жулин — о недопуске Валиевой и Кондратюка: украинская федерация или кто ещё подали донос
Серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает несправедливым решение Международного союза конькобежцев (ISU) не предоставлять нейтральный статус Камиле Валиевой, Марку Кондратюку и Александре Степановой/Ивану Букину.
«Получается, что случаи с Камилой Валиевой, Марком Кондратюком и Александрой Степановой и Иваном Букиным — это звенья одной цепи. У Камилы и Марка вообще ситуация ужасающая, ведь им сначала дали нейтральный статус, а потом отобрали. И всё это основано только лишь на том, что украинская федерация или не знаю кто ещё подали донос, что они куда-то ходили, что они поддерживают политику страны и это является чем-то запрещённым», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».
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