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«Облегчений точно не планируется». Косторная — о контенте в программах

«Облегчений точно не планируется». Косторная — о контенте в программах
Комментарии

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с Георгием Куницей, рассказала, планируются ли изменения в техническом контенте их программ в сезоне-2026/2027, а также рассказала, на кого из спортсменок в парном катании она равняется.

— Планируете ли удивлять технически в программах? Прыгать лутцы и флипы, к примеру?
— Прыжковый контент у нас остался прежний. Ничего менять в программах не будем. Облегчений точно не планируется.

— На кого вы равняетесь в парном катании?
— В парном катании я равняюсь на Алёну Савченко, конечно же. Наверное, это мой самый главный пример для подражания, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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