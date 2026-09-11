«Врачи пока не дают прогнозов». Косторная ответила на вопрос о ближайших выступлениях

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с Георгием Куницей, затруднилась ответить, на каких соревнованиях выступит с партнёром в ближайшее время. Ранее спортсменка сообщила о перенесённой операции на плече.

— Уже есть какое-то понимание, когда и где болельщики увидят вас? Какой-то старт или контрольные прокаты.

— Сейчас у меня травма. Врачи пока не дают прогнозов, когда мне можно будет полностью делать весь объём на руку. Как только дадут добро — сразу же начнём, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.