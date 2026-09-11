Косторная рассказала о появившейся фобии после участия в одном из телепроектов

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная рассказала о новой фобии, которая появилась у неё после участия в одном из проектов на телевидении.

— А другие проекты? Слышала, что вы приняли участие в новом сезоне шоу «Форт. Возвращение легенды» на СТС.

— Мне поступало ещё несколько предложений поучаствовать в интересных, но очень сложных форматах съёмок, и к ним я пока не готова. А вот в «Форт» меня позвали — и я согласилась почти без раздумий, потому что сама смотрела шоу по телевизору и мне было безумно интересно попробовать себя в нём.

— Что для вас было самым тяжёлым?

— Самым сложным в этом проекте был сам съёмочный день. И одно из испытаний, после которого у меня появилась новая фобия.

— Что за фобия?

— Я ужасно боюсь змей рядом с собой в воде. Когда они ползают по полу – это неприятно, но терпимо. А если вижу их в воде, просто ловлю паническую атаку! — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.