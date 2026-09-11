Алёна Косторная: после рождения сына я стала намного терпимее и мягче

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020 фигуристка Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с Георгием Куницей, рассказала, как изменилась после замужества и рождения ребёнка.

— Как вообще вы столько успеваете? Вы и действующая спортсменка, и мама, и работаете со спортсменами, и медийно развиваетесь.

— Как я столько успеваю? Не знаю (смеётся). Мы с супругом очень мало спим – именно поэтому всё успеваем. Много работаем, во многом себя ограничиваем, зато это позволяет закрывать большое количество задач за короткий промежуток времени. Такая загруженность даже позволяет нам отдыхать иногда чаще, чем это обычно делают спортсмены и работающие люди в целом: мы можем более четырёх месяцев подряд активно работать без выходных дней вообще (с 7:00 до 0:30, иногда до 1:30), а потом взять и сразу уехать в другую страну на несколько недель. То есть мы работаем без выходных, но потом компенсируем их одним длинным отпуском.

— Поменялись ли вы после замужества?

— Алёна Косторная до и после замужества – да, чуть-чуть разные люди. Но изменилась я не столько после замужества, сколько после рождения Димы. Я стала больше обдумывать свои действия, слова, решения: теперь за мои решения иногда приходится отвечать не только мне, но и Гоше, и Диме, поэтому я гораздо тщательнее обдумываю каждый шаг, чтобы не создавать семье дискомфорт. Стала намного терпимее и мягче – воспитывать ребёнка не так просто, приходится со многим мириться и соглашаться, даже когда не нравится, искать обходные пути и при этом сильно контролировать свои эмоции: если лишний раз громко крикнуть или взвизгнуть, даже от радости или удивления, можно напугать ребёнка. Хотя сам он кричит, в общем-то, тоже неплохо! Сейчас весь мой мир построен вокруг Димы и Гоши: раньше я и представить не могла, что настолько сильно буду строить жизнь вокруг ребёнка и что дети появятся у меня так рано, — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.