«Саша — наикрутейшая, она не может не восхищать». Медведева — о возвращении Трусовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева восхитилась решением серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) вернуться к соревнованиям.

Ранее Трусова заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

— Вы обозревали турнир в Японии, а Александра Трусова там выступала. Как отреагировали на то, что Саша решила пойти в соревновательный сезон?

— Вообще замечательно. Саша – наикрутейшая. Это человек, который не может не восхищать. Люди могут относиться к этому по-разному, сколько людей – столько и мнений. Видела, что кто-то пишет, мол, лучше бы ребёнку себя посвятила, куда она лезет. Подобные высказывания – бр