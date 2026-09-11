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«Саша — наикрутейшая, она не может не восхищать». Медведева — о возвращении Трусовой

«Саша — наикрутейшая, она не может не восхищать». Медведева — о возвращении Трусовой
Комментарии

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева восхитилась решением серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) вернуться к соревнованиям.

Ранее Трусова заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

— Вы обозревали турнир в Японии, а Александра Трусова там выступала. Как отреагировали на то, что Саша решила пойти в соревновательный сезон?
— Вообще замечательно. Саша – наикрутейшая. Это человек, который не может не восхищать. Люди могут относиться к этому по-разному, сколько людей – столько и мнений. Видела, что кто-то пишет, мол, лучше бы ребёнку себя посвятила, куда она лезет. Подобные высказывания – бр