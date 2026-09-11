Медведева: можно и в фигурном катании ввести красные карточки для некоторых тренеров

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как разбиралась в футбольных правилах для съёмок в фильме «Тренировка гнева», где она воплотила роль игрока женской команды «Динамо».

— Мне рассказывали правила, а я совершенно не понимала, о чём мне говорили. Хотя вроде всё очевидно. Но когда ты становишься участником процесса, вот тогда начинаешь понимать, что к чему. Как будто для того, чтобы разобраться в футболе, в него нужно поиграть, а не просто посмотреть.

— А что больше всего удивило?

— Не то чтобы удивило. Я просто начала понимать. В принципе, ничего удивительного не было: понятно, что в футболе, как и в любом спорте, есть чёткие правила. А удивило только то, что, оказывается, тренеры тоже могут получать красную карточку. Вообще не знала о таком. Можно такое и в фигурном катании ввести, пожалуйста, чтобы некоторые тренеры тоже получали красные карточки. Иногда надо, – приводит слова Медведевой «Советский спорт».