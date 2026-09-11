«Теперь пора становиться джедаем». Александр Галлямов получил диплом магистра

Бронзовый призёр Олимпиады и чемпион мира, выступающий в парном катании, российский фигурист Александр Галлямов сообщил, что окончил магистратуру. Спортсмен обучался в Национальном университете физической культуры, спорта и здоровья (НГУ) им. П. Ф. Лесгафта.

Фото: Из личного архива Галлямова

Фото: Из личного архива Галлямова

«Магистр Йода?! Нет-нет! Магистр спортивных дел! Мы учимся всю жизнь, поэтому завершать один этап и переходить дальше — особенно приятно. Хочу поблагодарить своего научного руководителя, Тузову Елену Николаевну, за опыт и знания, которые я получил во время обучения в НГУ им. Лесгафта. Теперь пора становиться джедаем», – написал Галлямов в своём телеграм-канале.