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«Конкуренты будут только рады». Авербух — об отстранении Валиевой и Кондратюка

«Конкуренты будут только рады». Авербух — об отстранении Валиевой и Кондратюка
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Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о лишении нейтрального статуса российских фигуристов Марка Кондратюка и Камиллы Валиевой, отметив, что соперники россиян будут рады такому исходу, так как потеряют сильных конкурентов.

«Отстранение Валиевой и Кондратюка – это удар по российскому фигурному катанию. Международное фигурное катание не получает лишнего конкурента. И только этому рады», – приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) постановил, что российские фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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