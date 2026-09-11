«Конкуренты будут только рады». Авербух — об отстранении Валиевой и Кондратюка

Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о лишении нейтрального статуса российских фигуристов Марка Кондратюка и Камиллы Валиевой, отметив, что соперники россиян будут рады такому исходу, так как потеряют сильных конкурентов.

«Отстранение Валиевой и Кондратюка – это удар по российскому фигурному катанию. Международное фигурное катание не получает лишнего конкурента. И только этому рады», – приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) постановил, что российские фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.