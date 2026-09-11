На этапе Гран-при ISU в Финляндии освободилось место для Бойковой и Козловского

На этапе международной серии Гран-при ISU в Финляндии освободилось одно место в парном катании. Французы Луиза Эрхард и Маттис Пеллегрис снялись с соревнований. Первыми запасными на данный момент являются российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее россияне выиграли «челленджер» Kinoshita Group Cup, что позволило им набрать технический минимум и занять первое место в списке запасных на этапы Гран-при.

В ночь с 11 на 12 сентября спортивная пара представит свою короткую программу на ещё одном турнире серии «Челленджер» John Nicks Pairs Challenge Inter в США.

Пятый этап Гран-при ISU в Финляндии пройдёт с 20 по 22 ноября.