15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин сравнил Трусову и Валиеву с двумя российскими футболистами

Жулин сравнил Трусову и Валиеву с двумя российскими футболистами
Комментарии

Олимпийский призёр, заслуженный тренер России Александр Жулин отказался сравнивать фигурное катание и футбол по степени заинтересованности у россиян. Также он предположил, кем бы могли быть Александра Трусова (Игнатова) и Камила Валиева в мире футбола.

«Никак не мог бы сравнить интерес к футболу и фигурному катанию в России. Не знаю, обходит ли фигурное катание по популярности футбол – и там, и там интересно. Не согласен, что у нас в футболе нет таких же звёзд, как в фигурном катании. Звёзды есть везде. Батраков, например. Он ещё многого добьётся. Батраков и Головин – два игрока, которые соответствуют Трусовой и Валиевой», – приводит слова Жулина Sport24.

Материалы по теме
Жулин — о недопуске Валиевой и Кондратюка: украинская федерация или кто ещё подали донос