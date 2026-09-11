Жулин сравнил Трусову и Валиеву с двумя российскими футболистами

Олимпийский призёр, заслуженный тренер России Александр Жулин отказался сравнивать фигурное катание и футбол по степени заинтересованности у россиян. Также он предположил, кем бы могли быть Александра Трусова (Игнатова) и Камила Валиева в мире футбола.

«Никак не мог бы сравнить интерес к футболу и фигурному катанию в России. Не знаю, обходит ли фигурное катание по популярности футбол – и там, и там интересно. Не согласен, что у нас в футболе нет таких же звёзд, как в фигурном катании. Звёзды есть везде. Батраков, например. Он ещё многого добьётся. Батраков и Головин – два игрока, которые соответствуют Трусовой и Валиевой», – приводит слова Жулина Sport24.