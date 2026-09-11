Ротенберг назвал дискриминацией отказ ISU вернуть нейтральный статус Валиевой и Кондратюку

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU), который отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв их нейтрального статуса.

«Это несправедливо, это дискриминация. Мы будем бороться до конца», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, ранее ISU присвоил Камиле Валиевой и Марку Кондратюку нейтральный статус, однако уже спустя месяц отозвал его без объяснения причин. Фигуристы подали апелляцию, но она была отклонена. Спортсмены приняли решение оспорить вердикт.

Позже ФФККР прокомментировала отказ фигуристам в нейтральном статусе.