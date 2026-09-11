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Валиева и Кондратюк могут оспорить решение ISU в Федеральном суде Швейцарии

Валиева и Кондратюк могут оспорить решение ISU в Федеральном суде Швейцарии
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Юрист Анна Анцелиович заявила, что фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк, у которых Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус, могут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. В случае отрицательного решения CAS, единственной инстанцией для дальнейшего обжалования станет Федеральный суд Швейцарии.

«По идее, любое решение можно обжаловать в CAS. CAS — последняя инстанция, которая рассматривает по существу. Но мы все знаем в том числе по делу Валиевой, что можно обратиться в Федеральный суд Швейцарии для обжалования по процессуальным основаниям.

Если Федеральный суд Швейцарии не отменит решение, то дальше уже по самому решению некуда подавать. Хотя вы знаете, что Валиева обратилась в Европейский суд по правам человека по другому вопросу, но это совсем другое: это вопрос между Валиевой и государством Швейцария, которое в лице трибунала нарушило её права. Но это не касается существа вопроса, решения CAS после Федерального суда Швейцарии никто отменить не может», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

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