«Приятно, что работа оценилась». Нелюбова — об оценках на «челленджере» в Японии

Бронзовый призёр финала Гран-при России по фигурному катанию Камилла Нелюбова рассказала, как отреагировала на высокие оценки в короткой программе на турнире Kinoshita Cup в Японии.

В Токио Нелюбова получила за КП 76,08 балла, это больше, чем оценки спортсменки на внутренней арене.

— Тебе поставили оценки даже выше, чем ты получала в России. Как ты для себя это объясняешь?

– В межсезонье я работала, старалась улучшаться. Я рада, что мне поставили оценки выше. И мне приятно, что моя работа оценилась, что это всё было не зря.

– Не было внутреннего вопроса: а почему дома ставят ниже, а на том турнире, где должны только знакомиться с твоим персонажем, чуть попридержать – ты новенькая для многих….

– В кисс-энд-край когда я сидела и ждала оценки, я не представляла даже вообще, что может быть сейчас. Наверное, я очень удивилась. Но у меня не было вопроса: почему на российских стартах мне ставят меньше. Мне кажется, мне ставили хорошо. Когда я каталась хорошо – мне ставили хорошо, – сказала Нелюбова в шоу «Каток».