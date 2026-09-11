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«Приятно, что работа оценилась». Нелюбова — об оценках на «челленджере» в Японии

«Приятно, что работа оценилась». Нелюбова — об оценках на «челленджере» в Японии
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Бронзовый призёр финала Гран-при России по фигурному катанию Камилла Нелюбова рассказала, как отреагировала на высокие оценки в короткой программе на турнире Kinoshita Cup в Японии.

В Токио Нелюбова получила за КП 76,08 балла, это больше, чем оценки спортсменки на внутренней арене.

— Тебе поставили оценки даже выше, чем ты получала в России. Как ты для себя это объясняешь?
– В межсезонье я работала, старалась улучшаться. Я рада, что мне поставили оценки выше. И мне приятно, что моя работа оценилась, что это всё было не зря.

– Не было внутреннего вопроса: а почему дома ставят ниже, а на том турнире, где должны только знакомиться с твоим персонажем, чуть попридержать – ты новенькая для многих….
– В кисс-энд-край когда я сидела и ждала оценки, я не представляла даже вообще, что может быть сейчас. Наверное, я очень удивилась. Но у меня не было вопроса: почему на российских стартах мне ставят меньше. Мне кажется, мне ставили хорошо. Когда я каталась хорошо – мне ставили хорошо, – сказала Нелюбова в шоу «Каток».

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