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Нелюбова рассказала, что тренируется на массовом катании и не имеет постоянного расписания

Нелюбова рассказала, что тренируется на массовом катании и не имеет постоянного расписания
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Бронзовый призёр финала Гран-при России Камилла Нелюбова рассказала, что вынуждена тренироваться на массовом льду. У тренера фигуристки Дарьи Гуреевой нет постоянного катка.

«Я катаюсь на массовых катаниях. У нас бывают иногда аренды, которые берёт мой тренер, — и мы мини-группами вчетвером-впятером выходим. Бывает, и в семь утра это случается. У меня нет постоянного расписания. У меня в основном тренировки на массовом катании. Но Федерация фигурного катания на коньках России уже занимается этим вопросом. Я надеюсь, что помогут», – сказала Нелюбова в шоу «Каток».

Ранее Камилла Нелюбова заняла пятое место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

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