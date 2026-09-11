Нелюбова рассказала, что тренируется на массовом катании и не имеет постоянного расписания

Бронзовый призёр финала Гран-при России Камилла Нелюбова рассказала, что вынуждена тренироваться на массовом льду. У тренера фигуристки Дарьи Гуреевой нет постоянного катка.

«Я катаюсь на массовых катаниях. У нас бывают иногда аренды, которые берёт мой тренер, — и мы мини-группами вчетвером-впятером выходим. Бывает, и в семь утра это случается. У меня нет постоянного расписания. У меня в основном тренировки на массовом катании. Но Федерация фигурного катания на коньках России уже занимается этим вопросом. Я надеюсь, что помогут», – сказала Нелюбова в шоу «Каток».

Ранее Камилла Нелюбова заняла пятое место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.