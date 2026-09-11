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Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при ISU в Финляндии

Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при ISU в Финляндии
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение принять участие в пятом этапе международной серии Гран-при ISU в Финляндии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Финская федерация фигурного катания прислала приглашение к участию Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому», – приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, ранее с турнира снялись французы Луиза Эрхард и Маттис Пеллегрис. Александра и Дмитрий стали первыми в списке запасных благодаря победе на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Японии.

Этап Гран-при ISU в Финляндии пройдёт с 20 по 21 ноября.

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