Александра Трусова сообщила о начале работы над собственным бизнесом

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заинтриговала болельщиков, рассказав о начале работы над собственным бизнесом.

«Мечта создать что-то своё у меня есть давно, но к реализации я приступила только сейчас. У меня не было особых ожиданий – сфера бизнеса для меня совершенно новая. Потихоньку разбираюсь со всеми вопросами, и иногда они оказываются весьма сложными. Хорошо, что сложности и вызовы я люблю», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Александра заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии. Эти соревнования стали первыми для фигуристки после четырёхлетнего перерыва и рождения ребёнка.