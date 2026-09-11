«В основном она работает как консультант». Нелюбова — о роли Сотниковой в её подготовке

Бронзовый призёр финала Гран-при России по фигурному катанию Камилла Нелюбова рассказала, какую роль в её подготовке играет олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова.

— А Аделина Сотникова, она, безусловно, сыграла определённую роль в твоём развитии и продвижении. Она до сих пор принимает участие в тренировочном процессе или уже стала сторонним человеком?

— В тренировочном процессе в основном у меня Дарья Сергеевна [Гуреева], мой основной тренер. Аделина по мере своих возможностей присутствует иногда на моих тренировках. В основном она работает как консультант, – сказала Нелюбова в шоу «Каток».