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«В основном она работает как консультант». Нелюбова — о роли Сотниковой в её подготовке

«В основном она работает как консультант». Нелюбова — о роли Сотниковой в её подготовке
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Бронзовый призёр финала Гран-при России по фигурному катанию Камилла Нелюбова рассказала, какую роль в её подготовке играет олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова.

— А Аделина Сотникова, она, безусловно, сыграла определённую роль в твоём развитии и продвижении. Она до сих пор принимает участие в тренировочном процессе или уже стала сторонним человеком?
— В тренировочном процессе в основном у меня Дарья Сергеевна [Гуреева], мой основной тренер. Аделина по мере своих возможностей присутствует иногда на моих тренировках. В основном она работает как консультант, – сказала Нелюбова в шоу «Каток».

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