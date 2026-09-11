Фото: Кагановская и Некрасов прогулялись по Токио после завершения Kinoshita Cup

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Василиса Кагановская и Максим Некрасов опубликовали серию фотографий с прогулки по Токио. Ранее спортсмены стали серебряными призёрами турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, набрав 184,81 балла по сумме двух программ.

Фото: Из личного архива Кагановской

Фото: Из личного архива Кагановской

Фото: Из личного архива Кагановской

«Прогулка под дождём в Токио», – подписала фото Кагановская на своей странице в соцсети.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов являются победителями финала Гран-при России 2025 года, серебряными призёрами чемпионата России — 2026. Дуэт тренируется под руководством двух тренерских штабов Анжелики Крыловой и Алексея Горшкова.