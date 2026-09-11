Бойкова и Козловский провели тренировку перед стартом «челленджера» в США

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский провели тренировку перед стартом турнира серии «Челленджер» в Норвуде, США.

Спортсмены выйдут на лёд с короткой программой в ночь с 11 на 12 сентября.

Ранее стало известно, что Бойкова и Козловский получили приглашение принять участие в этапе международной серии Гран-при ISU в Финляндии. Это стало возможным благодаря победе пары на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), трёхкратными победителями чемпионата России (2020, 2023, 2026).