Алина Загитова показала фотографии со своим новым питомцем

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова опубликовала на своей странице в соцсети серию фотографий с прогулки с новой собакой по кличке Луна.

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

«Остановись и смотри», – подписала фото Загитова.

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.