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Видео: эмоции Бойковой и Козловского после проката КП на «челленджере» в США

Видео: эмоции Бойковой и Козловского после проката КП на «челленджере» в США
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с короткой программой на турнире серии «Челленджер» в Норвуде, США. Спортсмены допустили ошибку на тройном выбросе и в дорожке шагов. За свой прокат они получили от судей 70,39 балла.

Стоит отметить, что на турнире Kinoshita Group Cup в Японии спортивная пара получила на два балла больше.

Напомним, ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашения принять участие в пятом этапе международной серии Гран-при ISU в Финляндии.

Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), трёхкратными победителями чемпионата России (2020, 2023, 2026).

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