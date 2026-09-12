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Бойкова/Козловский лидируют на John Nicks Pairs International по фигурному катанию 2026 после короткой программы

Бойкова/Козловский лидируют после короткой программы на John Nicks Pairs International
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Российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на «челленджере» John Nicks Pairs International — 2026 в Норвуде, США. Пара получила за свой прокат 70,40 балла.

Фигурное катание. John Nicks Pairs International. Норвуд, США
Спортивные пары. Короткая программа
12 сентября 2026, суббота. 00:20 МСК
Окончено

Второе место после короткой программы занимает пара, представляющая Армению, Карина Акопова/Никита Рахманин, которые набрали 68,03 балла. Тройку лидеров замыкают представители США Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (67,25).

Фигурное катание. John Nicks Pairs International. Норвуд, США. Короткая программ. Пары:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 70,40 балла.
2. Карина Акопова/Никита Рахманин — 68,03.
3. Одри Шин/Спенсер Акира Хоу — 67,25.

Календарь John Nicks Pairs International — 2026
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