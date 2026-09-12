Бойкова/Козловский лидируют после короткой программы на John Nicks Pairs International

Российская пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на «челленджере» John Nicks Pairs International — 2026 в Норвуде, США. Пара получила за свой прокат 70,40 балла.

Второе место после короткой программы занимает пара, представляющая Армению, Карина Акопова/Никита Рахманин, которые набрали 68,03 балла. Тройку лидеров замыкают представители США Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (67,25).

Фигурное катание. John Nicks Pairs International. Норвуд, США. Короткая программ. Пары:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 70,40 балла.

2. Карина Акопова/Никита Рахманин — 68,03.

3. Одри Шин/Спенсер Акира Хоу — 67,25.