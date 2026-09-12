Видео: короткая программа Бойковой/Козловского на John Nicks Pairs International

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили свою короткую программу на «челленджере» John Nicks Pairs International.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на John Nicks Pairs International.

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Фигуристы лидируют в соревнованиях после короткой программы, набрав 70,40 балла. Сегодня, 12 сентября, они представят свои произвольные программы и определят победителя и призёров соревнований.

Ранее стало известно, что Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при ISU — 2026 в Финляндии после отказа французской пары Луиза Эрхард/Маттис Пеллегрис от участия в соревнованиях. Этап Гран-при ISU в Финляндии пройдёт с 20 по 21 ноября.