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Видео: короткая программа Бойковой/Козловского на John Nicks Pairs International

Видео: короткая программа Бойковой/Козловского на John Nicks Pairs International
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Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили свою короткую программу на «челленджере» John Nicks Pairs International.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на John Nicks Pairs International.

ВИДЕО

Фигуристы лидируют в соревнованиях после короткой программы, набрав 70,40 балла. Сегодня, 12 сентября, они представят свои произвольные программы и определят победителя и призёров соревнований.

Фигурное катание. John Nicks Pairs International. Норвуд, США
Спортивные пары. Короткая программа
12 сентября 2026, суббота. 00:20 МСК
Окончено

Ранее стало известно, что Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при ISU — 2026 в Финляндии после отказа французской пары Луиза Эрхард/Маттис Пеллегрис от участия в соревнованиях. Этап Гран-при ISU в Финляндии пройдёт с 20 по 21 ноября.

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