Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила уровень российского фигурного катания после отстранения и возвращения к международным стартам.

— Оцените в целом наше возвращение, поделитесь впечатлениями.

— Здорово видеть наших спортсменов на международных соревнованиях. Это огромное удовольствие и для самих спортсменов, и для всех их болельщиков, и для всего мира фигурного катания России.

— Как считаете, улучшился, остался на месте или регрессировал уровень фигурного катания в России во время отстранения?

— Фигурное катание в России [находится] на очень высоком уровне во всех видах. Это всё, что я хотела бы сказать, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.