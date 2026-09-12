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Бестемьянова оценила уровень российского фигурного катания после отстранения

Бестемьянова оценила уровень российского фигурного катания после отстранения
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила уровень российского фигурного катания после отстранения и возвращения к международным стартам.

— Оцените в целом наше возвращение, поделитесь впечатлениями.
— Здорово видеть наших спортсменов на международных соревнованиях. Это огромное удовольствие и для самих спортсменов, и для всех их болельщиков, и для всего мира фигурного катания России.

— Как считаете, улучшился, остался на месте или регрессировал уровень фигурного катания в России во время отстранения?
— Фигурное катание в России [находится] на очень высоком уровне во всех видах. Это всё, что я хотела бы сказать, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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