Аделия Петросян может принять участие в «челленджере» в Грузии — источник

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян может принять участие в «челленджере» в Грузии, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Аделия Петросян внесена в заявку турнира», – заявил источник.

Стоит отметить, что окончательное решение об участии Петросян в турнире будет принято после контрольных прокатов сборной России, которые состоятся 19 и 20 сентября на «ЦСКА Арене». «Челленджер» в Грузии пройдёт с 1 по 3 октября.

Напомним, летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.