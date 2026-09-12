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Аделия Петросян может принять участие в «челленджере» в Грузии — источник

Аделия Петросян может принять участие в «челленджере» в Грузии — источник
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян может принять участие в «челленджере» в Грузии, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Аделия Петросян внесена в заявку турнира», – заявил источник.

Стоит отметить, что окончательное решение об участии Петросян в турнире будет принято после контрольных прокатов сборной России, которые состоятся 19 и 20 сентября на «ЦСКА Арене». «Челленджер» в Грузии пройдёт с 1 по 3 октября.

Напомним, летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.

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