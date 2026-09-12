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Бестемьянова оценила возвращение Александры Трусовой

Бестемьянова оценила возвращение Александры Трусовой
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Олимпийская чемпионка 1988 года четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении россиян на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

— Кто вам больше всего понравился в Токио?
— Мне понравились абсолютно все российские спортсмены. А также японка, которая заняла первое место — Мао Симада. Она прыгнула тройной аксель и четверной тулуп в произвольной программе.

— Как вам возвращение Александры Трусовой?
— Мне очень понравилось, как выступала Саша. Она прыгнула один четверной прыжок, много квадов мы не увидели. Но это был фантастический прыжок, роскошный, прекрасного качества, высоты огромной. Я в жизни такого в женском одиночном катании никогда не видела! – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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