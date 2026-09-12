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Бестемьянова: пока мы не понимаем, на каком уровне находятся наши пары и танцы

Бестемьянова: пока мы не понимаем, на каком уровне находятся наши пары и танцы
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Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российский пьедестал в парном катании на турнире Kinoshita Group Cup не отражает объективной картины положения российских пар на мировом уровне.

— По поводу парного катания: все российские пары заняли пьедестал. Это наши спортсмены на таком высоком уровне или в мировом парном катании есть некий кризис?
— Парное катание в Токио не было представлено сильными, так же, как и танцы на льду, поэтому пока что мы не понимаем, на каком уровне в мировом фигурном катании находятся наши спортивные пары и танцевальные дуэты. А вот в одиночном катании уже можно понять, что мы на очень высоком уровне, и у мальчиков, и у девочек, потому что в этих видах на турнире в Токио выступали бронзовые призёры Олимпийских игр — Ами Накаи и Сюн Сато, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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