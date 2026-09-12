«Пытались убрать судейскими закорючками». Бестемьянова — о российских юниорах на ГП ISU

Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова высоко оценила уровень выступления россиян на этапах текущей юниорской серии Гран-при ISU.

— Какие у вас впечатления от выступления наших юниоров?

— Все наши спортсмены отобрались в финал серии юниорского Гран-при, кроме парного катания. Но это потому, что спортивные пары ещё не выступили на втором этапе. У нас очень сильные юниоры, они по уровню намного выше всех своих соперников. Пытались какими-то судейскими закорючками убрать их, но у них ничего не получилось, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.