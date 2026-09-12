Бестемьянова оценила шансы россиян на чемпионатах Европы и мира

Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об отборе россиян на крупнейшие турниры сезона — чемпионаты Европы и мира.

— Какие перспективы на более крупных турнирах у наших спортсменов?

— На этапах Гран-при смогут выступить не все наши спортсмены. Петросян и Гуменник катались на Олимпийских играх и имеют хорошие шансы. Пётр уже выполнил техминимум, который ему нужно было набрать, а Аделии нужно выступить на каком-нибудь турнире категории B, каком-нибудь «челленджере», чтобы подтвердить технический минимум, который требуется, тогда ей дадут этап Гран-при.

Про более крупные турниры, чемпионаты Европы и мира, пока сложно говорить. Давайте сначала пройдёт чемпионат России. На эти турниры поедет тот, кто выиграет чемпионат России — по одному участнику в каждом виде. Но кто это будет, я пока не понимаю, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.