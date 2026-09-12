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«Аделия должна войти в форму». Бестемьянова — о перспективах Петросян в текущем сезоне

«Аделия должна войти в форму». Бестемьянова — о перспективах Петросян в текущем сезоне
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Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о будущем трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян после её ухода из штаба Этери Тутберидзе.

— Аделия Петросян сейчас сменила тренера, перешла к Инне Гончаренко и всё-таки планирует выйти в сезон.
— Я с огромным уважением отношусь к Инне Гончаренко, это очень знающий и мудрый, прекрасный тренер. Дай бог им здоровья и хорошего тренировочного времени. Аделия только-только начала кататься, она должна прежде всего войти в форму, – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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