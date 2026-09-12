Софья Муравьёва не рассматривает смену спортивного гражданства — источник

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва не рассматривает смену спортивного гражданства, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«На данный момент Софья рассматривает варианты тренировок в России. Смена спортивного гражданства теперь не является приоритетом», – приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Весной 2026 года стало известно, что фигуристка обратилась с просьбой исключить её из состава национальной команды России. До этого в СМИ также появлялась информация о возможном переходе Муравьёвой в сборную Франции. Также сообщалось, что Муравьёва может начать выступать за сборную Грузии. Однако позже Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что не получала от федераций других стран запросов на переход фигуристки.