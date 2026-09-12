Артём Федорченко поставил произвольную программу Аделии Петросян на сезон-2026/2027

Хореограф Артём Федорченко опубликовал фото с тренировки с трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию Аделией Петросян, которой он поставил произвольную программу на сезон-2026/2027.

Фото: Из личного архива Артёма Федорченко

Фото: Из личного архива Артёма Федорченко

«Аделия Петросян. Новая произвольная программа. Было очень приятно работать с тобой», — написал Федорченко в одной из социальных сетей.

Летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.

Ранее появилась информация, что Петросян может принять участие в турнире в Грузии, который пройдёт с 1 по 3 октября. Окончательное решение об участии Петросян в турнире будет принято после контрольных прокатов сборной России, которые состоятся 19 и 20 сентября на «ЦСКА Арене».