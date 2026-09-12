Экс-россиянка Вероника Жилина выступит на мемориале Дениса Тена — источник

Фигуристка Вероника Жилина, ныне представляющая Азербайджан, выступит на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена», который пройдёт в Казахстане с 7 по 11 октября. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Вероника Жилина заявлена на турнир в Казахстане», – сообщил источник.

Напомним, Вероника Жилина получила разрешение выступать за Азербайджан перед началом сезона-2026/2027. «Челленджер» Kinoshita Cup стал для экс-россиянки первым турниром после перехода. Спортсменка заняла шестое место, набрав 193,00 балла. Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.