15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-россиянка Вероника Жилина выступит на мемориале Дениса Тена — источник

Экс-россиянка Вероника Жилина выступит на мемориале Дениса Тена — источник
Комментарии

Фигуристка Вероника Жилина, ныне представляющая Азербайджан, выступит на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена», который пройдёт в Казахстане с 7 по 11 октября. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Вероника Жилина заявлена на турнир в Казахстане», – сообщил источник.

Напомним, Вероника Жилина получила разрешение выступать за Азербайджан перед началом сезона-2026/2027. «Челленджер» Kinoshita Cup стал для экс-россиянки первым турниром после перехода. Спортсменка заняла шестое место, набрав 193,00 балла. Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Материалы по теме
«Новая глава». Экс-россиянка Жилина подвела итоги Кубка Kinoshita Group — 2026
Комментарии