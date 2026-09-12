Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выступят на «челленджере» в Грузии в начале октября

Российский тренер Павел Слюсаренко рассказал, что Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в спортивных парах, после участия в контрольных прокатах сборной России выступят на турнире серии «челленджер» в Грузии.

«Екатерина и Матвей едут на прокаты, после прокатов едут [на турнир] в Батуми. Также в прокатах примут участие Таисия Щербинина и Артём Петров», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве с 19 по 20 сентября. «Челленджер» в Грузии состоится с 1 по 3 октября.

Ранее на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, Чикмарёва и Янченков стали вторыми, получив от судей 202,55 балла.