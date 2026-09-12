15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выступят на «челленджере» в Грузии в начале октября

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выступят на «челленджере» в Грузии в начале октября
Комментарии

Российский тренер Павел Слюсаренко рассказал, что Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в спортивных парах, после участия в контрольных прокатах сборной России выступят на турнире серии «челленджер» в Грузии.

«Екатерина и Матвей едут на прокаты, после прокатов едут [на турнир] в Батуми. Также в прокатах примут участие Таисия Щербинина и Артём Петров», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве с 19 по 20 сентября. «Челленджер» в Грузии состоится с 1 по 3 октября.

Ранее на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, Чикмарёва и Янченков стали вторыми, получив от судей 202,55 балла.

Материалы по теме
Фото
Фигуристы Чикмарёва и Янченков подвели итоги «челленджера» в Японии