Российский тренер Павел Слюсаренко рассказал, что фигуристы, выступающие в парном катании, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов могут пропустить контрольные прокаты сборной России, которые пройдут в Москве с 19 по 20 сентября.

«Ребята готовятся к сезону, пока по медицинским показаниям Юля не допущена до прокатов. Но на соревнованиях мы их увидим», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов на последнем чемпионате России заняли четвёртое место. Они начали сотрудничество в 2022 году и за время совместной карьеры добились значительных успехов, включая бронзовые медали финала Гран-при России и этапов Кубка.