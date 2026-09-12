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Юлия Артемьева и Алексей Брюханов могут пропустить контрольные прокаты

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов могут пропустить контрольные прокаты
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Российский тренер Павел Слюсаренко рассказал, что фигуристы, выступающие в парном катании, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов могут пропустить контрольные прокаты сборной России, которые пройдут в Москве с 19 по 20 сентября.

«Ребята готовятся к сезону, пока по медицинским показаниям Юля не допущена до прокатов. Но на соревнованиях мы их увидим», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов на последнем чемпионате России заняли четвёртое место. Они начали сотрудничество в 2022 году и за время совместной карьеры добились значительных успехов, включая бронзовые медали финала Гран-при России и этапов Кубка.

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